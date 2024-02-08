Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца

Власти Финляндии решили продлить закрытие границ с Россией на два месяца, до 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба финского МВД.

«Сухопутные пограничные переходы Финляндии и России остаются закрытыми до 14.04.2024», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Государственного совета Финляндии 8 февраля. Планировалось, что меры о закрытии границы будут действовать до 11-го числа.

При этом отмечается, что также будет невозможно подавать заявления о предоставлении международной защиты ни в каких пунктах пропуска.

Все сухопутные границы с Россией были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей еще 13 декабря, но положительного решения принято не было и ограничения продлевались. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава правительства Финляндии Петтери Орпо отказался открывать границу с Россией. По его словам, тысячи человек хотят ее пересечь незаконным образом.