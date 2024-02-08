Контейнеровоз Moskva не пустили на бункеровку в КНР
Fesco: контейнеровозу Moskva отказали в заправке в Китае из-за бенефициара РФ
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Сейчас компания занимается этой ситуацией.
В Китае возникла проблема: контейнеровозу Moskva транспортной группы Fesco отказали в заправке топливом и моторными маслами. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Андрей Северилов на форуме «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».
«У нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае… Решаем текущую проблему. Как нам провести, по сути, спасательную операцию, подбросить туда бункер, потому что ни одна из крупных компаний китайских не бункерует», — сказал он.
Такая ситуация возникла из-за того, что судно связано с российским бенефициаром. По словам Северилова, это единичный случай, сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Также предполагается, что отказ был получен в связи с наступающим Китайским Новым годом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во льдах Охотского моря застрял российский танкер «Остров Сахалин». На помощь ему отправились наше судно и японский ледокол, так как все происходит недалеко от острова Хоккайдо.
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