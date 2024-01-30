Во льдах Охотского моря застрял российский танкер

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На борту судна находится 19 человек.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Жернов; 5-tv.ru

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Спасательная операция разворачивается в Охотском море. Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах. На помощь ему отправились наше судно и японский ледокол, так как все происходит недалеко от острова Хоккайдо.

Известно, что танкер под российским флагом шел с Камчатки в Находку. На его борту 19 человек — никто из экипажа не пострадал, само судно также не повреждено.

Экипаж танкера уведомил береговую охрану Японии о ситуации около 03:40 (21:40 по московскому времени), сообщает агентство Kyodo. К нему на помощь сразу же направили патрульный катер, но пока он находился в пути — зашло солнце. Поэтому операцию пришлось приостановить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Ансар Аллах» заявили об отсутствии угроз для российских судов в Красном море

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