Новые возможности: как в Крыму идет строительство дороги в обход Симферополя

Новая трасса позволит водителям сократить время в пути.

Важная новость для туристов. Время в пути от Крымского моста до Ялты уже совсем скоро сократится примерно на два часа.

На полуострове с опережением графика строят четырехполосную дорогу в объезд Симферополя. Водители будут гораздо реже стоять в пробках, а улицы города наконец-то забудут о грузовиках. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала о новой объездной, которая открывает широкие возможности. Все подробности — в ее репортаже.