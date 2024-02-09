Новые возможности: как в Крыму идет строительство дороги в обход Симферополя
15 мостов и путепроводов появятся на новой дороге в объезд Симферополя
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Новая трасса позволит водителям сократить время в пути.
Важная новость для туристов. Время в пути от Крымского моста до Ялты уже совсем скоро сократится примерно на два часа.
На полуострове с опережением графика строят четырехполосную дорогу в объезд Симферополя. Водители будут гораздо реже стоять в пробках, а улицы города наконец-то забудут о грузовиках. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала о новой объездной, которая открывает широкие возможности. Все подробности — в ее репортаже.
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