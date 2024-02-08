Вашингтон не стесняется открыто выдвигать обвинения в сторону Москвы. Зачем американцам это надо?

США открыто обвиняют Россию в нарушении их мировой гегемонии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя обвинения американцев в том, что россияне создают для них серьезные геополитические проблемы.

«Они ничего не скрывают в этом отношении», — отметил Климов.

Речь идет о статье главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Берна, в которой он открыто обвинил Россию в проблемах США и угрозах монополии, в том числе в мире. По словам Климова, таким образом американцы стараются подорвать суверенитет России, в том числе привлекая сбежавшую из России «несистемную оппозицию».

«Под предводительством антироссийских центров иностранные агенты, нежелательные в России организации, откровенные экстремистские изменники, действующие в интересах недружественных нам государств, активно стремятся принять участие в деструктивной деятельности», — пояснил Климов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антироссийские санкции не сработали так, как задумывали их инициаторы, повлияв в некотором роде позитивно на рост экономики России. Во многом причиной такой «стойкости» явилась ее низкая зависимость от внешних капиталов.