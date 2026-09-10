Патрушев: Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Иорданией

Пленарное заседание комиссии состоялось в российской столице. Представители двух стран рассмотрели вопросы взаимодействия в промышленности, энергетике, образовании и здравоохранении.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россию и Иорданское Хашимитское Королевство связывают многолетние дружественные отношения. Он отметил заинтересованность Москвы в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и реализации совместных взаимовыгодных проектов.

«Российскую Федерацию и Иорданское Хашимитское Королевство объединяют традиционно дружественные связи. Об этом свидетельствует многолетний диалог лидеров наших стран. Мы заинтересованы в укреплении стратегического сотрудничества для реализации совместных взаимовыгодных проектов. Рассчитываю, что в рамках заседания Комиссии удастся наметить перспективные направления дальнейшего развития нашего партнерства», — сказал Дмитрий Патрушев.

Одним из основных направлений взаимодействия остается промышленная кооперация. Среди перспективных сфер стороны выделили фармацевтику, развитие транспортной инфраструктуры, железнодорожное машиностроение и металлургию.

Также участники встречи обсудили сотрудничество в области геологического изучения недр и высшего образования. Отдельное внимание уделили здравоохранению, включая подготовку специалистов, внедрение цифровых технологий и поставки медицинской продукции.

По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Договоренности должны способствовать развитию совместных проектов и увеличению товарооборота между странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.