Песков: Киев открыл ящик Пандоры ударами по мирной инфраструктуре РФ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 52 0

Пресс-секретарь президента России заявил о системном ответе на действия украинской стороны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Киев наносит удары по российским мирным экономическим и социальным объектам, открыв тем самым ящик Пандоры. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина начала наносить удары по мирным экономическим объектам, по объектам нашей социальной инфраструктуры, и, как сказал президент, тем самым Украина открыла ящик Пандоры», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас российские военные проводят системную работу по поражению целей на Украине.

По словам представителя Кремля, Киев находится в сложной ситуации и предлагает временные решения вместо полноценного урегулирования конфликта.

Песков также заявил, что условия России для прекращения боевых действий остаются неизменными. При этом, по его словам, положение Украины с течением времени только ухудшается.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о начале ответных ударов по экономическим объектам Украины после действий Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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