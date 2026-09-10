Песков: Киев открыл ящик Пандоры ударами по мирной инфраструктуре РФ

Киев наносит удары по российским мирным экономическим и социальным объектам, открыв тем самым ящик Пандоры. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина начала наносить удары по мирным экономическим объектам, по объектам нашей социальной инфраструктуры, и, как сказал президент, тем самым Украина открыла ящик Пандоры», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас российские военные проводят системную работу по поражению целей на Украине.

По словам представителя Кремля, Киев находится в сложной ситуации и предлагает временные решения вместо полноценного урегулирования конфликта.

Песков также заявил, что условия России для прекращения боевых действий остаются неизменными. При этом, по его словам, положение Украины с течением времени только ухудшается.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о начале ответных ударов по экономическим объектам Украины после действий Киева.

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