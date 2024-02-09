«Случай чрезвычайной ситуации»: Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 169 0

Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею, если потребуется

«Случай чрезвычайной ситуации»: Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление

Фото: Reuters / KCNA

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Глава Северной Кореи спрогнозировал один из возможных сценариев развития событий в мире.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не исключает развития, согласно которому соседняя Южная Корея будет оккупирована. Заявление главы государства приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что такой исход может последовать исключительно ради безопасности Северной Кореи. Он также подчеркнул, что «южнокорейские марионетки» являются неизменными врагами его страны, и в случае чрезвычайной ситуации решение об оккупации будет принято незамедлительно.

«Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — сказал Ким Чен Ын.

Глава КНДР выразил уверенность, что вооруженные силы страны должны быть как можно более мощными, чтобы использовать их для предотвращения войны и безоговорочной защиты мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23».

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