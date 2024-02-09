Путин обсудил с членами Совбеза минимизацию последствий паводков и пожаров

Мероприятие традиционно прошло в конце недели в Кремле.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 9 февраля, заседание Совбеза. С членами организации российский лидер обсудил минимизацию последствий паводков и пожаров.
«К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия. Давайте сегодня об этом и поговорим», — начал заседание Путин.
Докладчиком стал глава МЧС России Александр Куренков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза реализацию положений концепции внешней политики РФ.
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