Вейп за секс: в Петербурге продавцу «табачки» грозит срок за интим с девочкой-подростком

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 30 0

В Петербурге продавец «табачки» может получить срок за секс с 15-летней девочкой

Вейп за секс: в Петербурге продавцу «табачки» грозит срок за интим с девочкой-подростком

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Полицейские разбираются в хитросплетениях «дружбы» школьницы с мужчиной.

Жительница Санкт-Петербурга подала заявление в полицию на продавца одного из табачных магазинов после того, как узнала о его отношениях со своей дочерью. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек переспал с 15-летней девочкой-подростком.

«Парень старше девушки на пять лет. Они переспали у нее дома. Мать теперь требует наказать парня по всей строгости закона», — сообщает источник 5-tv.ru.

После соответствующей проверки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Парень находится под подпиской о невыезде до суда.

Максимальное наказание по первой части статьи УК РФ, в рамках которой ведется расследование, четыре года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пьяный мужчина изнасиловал туристку в ее день рождения в отеле «Пулково».

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