Пьяный мужчина изнасиловал туристку в ее день рождения в отеле «Пулково»

Пьяный мужчина в Санкт-Петербурге изнасиловал и избил девушку в ее 24-летие. В Северную столицу она прибыла с подругам из Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы отметить дату, сообщает источник 5-tv.ru.

Виновница торжества отмечала день рождения в баре на улице Рубинштейна, где и познакомилась со своим насильником. В заведении они прекрасно проводили время, после чего он предложил продолжить вечер у него в номере в апарт-отеле «Пулково».

По данным собеседника, мужчина пригласил в отель всю компанию. Когда они прибыли на место, выпивший мужчина принялся избивать именинницу и насиловать ее. Остальных гостей же он удерживал в номере.

Девушки обратились в полицию, и прибывший на место наряд «по горячим следам» сумел задержать мужчину. Он оказался жителем республики Марий Эл. В настоящее время правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина угнала такси после отказа водителя заняться с ней сексом.