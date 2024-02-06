Пьяный мужчина изнасиловал туристку в ее день рождения в отеле «Пулково»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 119 0

С грубым любовником пострадавшая познакомилась в одном из баров на улице Рубинштейна.

Пьяный мужчина изнасиловал туристку в ее день рождения в отеле «Пулково»

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.net

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Пьяный мужчина в Санкт-Петербурге изнасиловал и избил девушку в ее 24-летие. В Северную столицу она прибыла с подругам из Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы отметить дату, сообщает источник 5-tv.ru.

Виновница торжества отмечала день рождения в баре на улице Рубинштейна, где и познакомилась со своим насильником. В заведении они прекрасно проводили время, после чего он предложил продолжить вечер у него в номере в апарт-отеле «Пулково».

По данным собеседника, мужчина пригласил в отель всю компанию. Когда они прибыли на место, выпивший мужчина принялся избивать именинницу и насиловать ее. Остальных гостей же он удерживал в номере.

Девушки обратились в полицию, и прибывший на место наряд «по горячим следам» сумел задержать мужчину. Он оказался жителем республики Марий Эл. В настоящее время правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина угнала такси после отказа водителя заняться с ней сексом.

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