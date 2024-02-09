Красота стоит дорого: сколько зарабатывает визажист Настасьи Самбурской

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Самбурская платит визажисту около 20 тысяч рублей за каждый выход в свет

Красота стоит дорого: сколько зарабатывает визажист Настасьи Самбурской

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Для создания макияжа артистка предпочитает прибегать к помощи профессионалов.

Известная актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, что ее визажист зарабатывает около 20 тысяч рублей за каждый ее выход «в свет». Об этом изданию Газета.ру рассказали в пресс-службе шоу, в котором недавно приняла участие артистка.

Самбурская упомянула, что несколько недель назад отдыхала в Таиланде, а для ярких кадров из тропической страны специально нанимала фотографа и визажиста. Она призналась, что «не обделяла» своих помощников.

За каждое мероприятие, шоу или не менее важный «выход в свет» актриса обычно платит профессиональному мастеру макияжа 20 тысяч рублей.

Также Настасья призналась, как планирует в этом году отметить День всех влюбленных. Как кажется звезде, 14 февраля ей всегда не везет, поэтому она традиционно выкладывает шутливое фото с недовольным лицом. Тем не менее, в этом году артистка мечтает получить красную сумку Dior.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская показала огненные фото из ванной.

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