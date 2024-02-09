«Не могу даже тарелку передать»: Ольга Орлова пожаловалась на сильные боли

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Ольга Орлова обратилась к врачам из-за сильной боли в руках

«Не могу даже тарелку передать»: Ольга Орлова пожаловалась на сильные боли

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Знаменитость вновь стала мамой в 45 лет. Она рассказывала, что беременность у нее прошла без осложнений, однако сейчас сообщила о тревожных проблемах со здоровьем.

Российская актриса и певица Ольга Орлова рассказала, что обратилась к врачам из-за сильной боли в руках. По ее словам, недуг мешает ей в обычной жизни.

Артистка приехала в больницу с годовалой дочкой — ей нужно было провести плановую диспансеризацию. Заодно Орлова и сама решила заглянуть к специалистам, ведь жалобы были. У звезды «Дома-2» сильные боли в районе локтевого сгиба, причину которых она понять самостоятельно не могла.

«Испытываю сильные боли уже полгода. Не могу даже тарелку передать кому-то, так как очень болят руки», — цитирует Ольгу сайт 7Дней.ru.

Кроме того, пишет издание, Орлова пожаловалась на другую проблему. У артистки после родов появились непонятные образования на коже лица и шеи, их пришлось удалить. Пользователи Сети уверены, что беременность ни при чем, а проблема могла возникнуть из-за животных. Они убеждены, что четыре собаки и кошка могли наградить ее глистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Ольгу Орлову накинулись после фото в купальнике.

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