«Точно не моя цель»: на Ольгу Орлову накинулись после фото в купальнике

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 70 0

Ольгу Орлову осудили за фото в купальнике

«Точно не моя цель»: на Ольгу Орлову накинулись после фото в купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая решила жестко поставить агрессивных комментаторов на место.

Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала снимок с отдыха в Таиланде. В личном блоге звезда позировала в купальнике на фоне деревьев и моря. Но такое не понравилось ее хейтерам. Они стали осуждать звезду за ее внешний вид.

«Ну если фигура коротконогая, ну зачем фото в купальнике и еще обработанное, ну в платье ведь можно! Это не зависть»;

«Ну ты на двоечку, не больше»;

«После позора „голой вечеринки“ в самый раз выставлять опять такие фото! Одевайтесь, мама ведь! Стыдно», — написали подписчики Орловой.

Но хейтерам не удалось повлиять на телеведущую. Она продолжила твердо стоять на своем. Орлова написала, что не будет подстраиваться под людей, у которых противоположные ей взгляды на жизнь.

«Я уже давно перестала анализировать подобные комментарии. И угодить всем — точно не моя цель. Я не претендую ни на идеальную фигуру, и уж тем более на идеальную жизнь. Я живу так, как считаю правильным для себя. Те, кому откликается моя жизнь, они со мной много лет», — написала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой.

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