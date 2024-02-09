Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 33 0

Координатор «Левого фронта» остается под стражей до 16 февраля.

Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинморниторинг) внес координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

С 12 января 2024 года Удальцов находится в СИЗО, куда его поместил Басманный суд по ходатайству следственных органов. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ об оправдании терроризма с использованием интернета. В квартире Удальцова провели обыски, изъяты компьютеры и флешки.

В 2017 году Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012-го. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обыски прошли у членов «Съезда народных депутатов».**

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов

** — Организация признана нежелательной на территории РФ

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Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

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