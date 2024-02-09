На грани фола: без помощи США Украине придется повысить налоги

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 23 0

Bloomberg: без помощи США Украине придется повысить налоги

На грани фола: без помощи США Украине придется повысить налоги

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hammerschmidt

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Американские сенаторы не могут договориться о поддержке киевского режима, который без денег все глубже загоняет себя в тупик.

Если США перестанут финансировать Украину, Киев поднимет налоги, чтобы закрыть «дыру» в бюджете. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, власти Украины рассматривают разные меры на случай, если американцы перестанут вливать деньги в страну. Среди возможных — активизация внутреннего рынка заимствований, когда государство занимает деньги у частных банков, сокращение внутренних расходов и повешение налогов.

Если Киев останется без денег, встанет вопрос о кредитовании Украины Международным валютным фондом. Возможность обслуживания долгов — обязательное условие кредитной программы для Украины на сумму в 15,6 миллиардов долларов.

Украинские чиновники намерены предложить этот план МВФ во время визита сотрудников фонда в Киев, который запланирован на 12 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у США есть два варианта для поставок оружия на Украину.

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