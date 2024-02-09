В Карелии автобус с детьми попал в ДТП с большегрузом и маршруткой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 28 0

В аварии есть пострадавшие. Все обстоятельства устанавливаются.

Фото, видео: Telegram / Полиция Карелии / kareliamvd; 5-tv.ru

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В Питкярантском районе Карелии автобус с детьми столкнулся с большегрузом и микроавтобусом. Сообщение о случившемся появилось в официальном Telegram-канале МВД по региону.

ДТП произошло днем 9 февраля на 86-м километре трассы Суоярви — Койриноя. По данным ведомства, предварительно, водитель автобуса при опасном повороте не справился с управлением и задел микроавтобус, следующий по встречной полосе, а после по касательной столкнулся с большегрузом.

«В автобусе находились 27 детей, четверо сопровождающих и один водитель. По информации с места аварии, травмы получили двое несовершеннолетних и водитель большегруза», — сообщает республиканское МВД.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли в ДТП с участием 29 машин в Подмосковье. 

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