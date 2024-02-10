Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Эти меры позволят повысить выплаты для 4,1 миллиона человек.

Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5%. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

Увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей социальной пенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. На эти цели в федеральный бюджет на 2024 год заложено 37,5 миллиарда рублей.

В ведомстве отметили, что размер индексации ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд предложил индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым.

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