Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5%. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

Увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей социальной пенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. На эти цели в федеральный бюджет на 2024 год заложено 37,5 миллиарда рублей.

В ведомстве отметили, что размер индексации ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд предложил индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым.