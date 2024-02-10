Зависит от вида: какие крупы нужно промывать перед варкой, а какие нет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Дискуссии о мытье круп нередко вызывает споры среди домохозяек.

Зависит от вида: какие крупы нужно промывать перед варкой, а какие нет

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

При приготовлении каши есть масса нюансов, которые следует соблюдать. Но один вопрос остается вечным — какие крупы нужно промывать перед варкой, а какие нет. Издание utro.ru раскрыло все тонкости.

Так, гречку и рис рекомендовано мыть, даже если продукт без каких-либо примесей или упакован по всем правилам гигиенических норм. То же касается гороха, пшена, перловки, бобовых. Лучше всего это делать под проточной водой и несколько раз. Так уйдет лишняя мучнистость, и зерна в конечном результате не слипнуться. При этом рис и пшено можно мыть холодной водой, а овсянку и перловую крупу — теплой. А для быстрого приготовления каши лучше замочить крупу и вовсе на несколько часов.

Кроме того, промывая некоторые крупы, мы удаляем из них фитиновую кислоту. Так организм лучше усвоит кашу, поскольку больше ничего не будет препятствовать усвоению цинка, фосфора и других полезных элементов.

А вот кукурузную крупу, манную, ячневую крупу и геркулес мыть не стоит. Они разбухнут, впитав влагу. Булгур входит в этот же список. Его не нужно промывать, поскольку он уже термически обработан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты стоит исключить из рациона ради здоровья.

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