Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 7 0

Финансовые перипетии короля российской эстрады никак не заканчиваются.

Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сразу в трех банках заблокированы счета российского популярного певца Филиппа Киркорова. Как стало известно 5-tv.ru, причина блокировки — задолженность по страховым взносам.

По одной из версий, счета были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы. Сообщается, что артист не выполнил требования о внесении обязательной суммы в 47 тысяч рублей.

Стоит отметить, что для Филиппа Киркорова напряженные отношения с налоговой не в новинку. В январе 2024 года Таганский суд взыскал с певца около восьми миллионов рублей, куда входят налоги, сборы и государственная пошлина.

Впрочем, еще в конце прошлого года долги артиста перед налоговой составляли порядка 12 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Замоскворецкий суд Москвы принял иск Филиппа Киркорова против Любови Успенской. Что делят российские звезды?

-15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:31
«Вы — военный преступник!»: американские активисты пытались сорвать речь Клинтон
11:28
Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
11:13
«Остановите мясорубку»: Маск резко ответил Байдену после его слов про Украину
10:57
«Тяжело»: звезда «Кухни» Кузьмина рассказала о переезде из России
10:39
Испытывала жгучую ненависть: какую роль сыграла в смерти принцессы Дианы ее мачеха
10:21
«Мясник» и «генерал-200»: изменит ли новый главком Сырский ситуацию на СВО

Сейчас читают

Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО
«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса