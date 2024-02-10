«Из-за Финляндии и Швеции в НАТО»: Норвегию призвали готовиться к войне с Россией

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 32 0

Министр обороны Норвегии заявил о необходимости подготовки к войне с Россией

«Из-за Финляндии и Швеции в НАТО»: Норвегию призвали готовиться к войне с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Hans Lippert

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Норвегии необходимо готовиться к возможному конфликту с Россией, который может начаться после завершения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом в беседе с газетой Iltalehti заявил глава Министерства обороны страны Бьорн Арилд Грам.

По словам руководителя военного ведомства Норвегии, таким образом Россия может ответить на вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит ситуацию и развернет свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками», — приводит слова министра финское издание.

По мнению Грама, Норвегия должна начать больше инвестировать в противовоздушную оборону и военно-морские силы, чтобы быть готовой к конфликту с РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем Запад репетирует войну с Россией.

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