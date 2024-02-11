Не из области фантастики: уникальные достижения медиков России помогут продлить жизнь людей

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Новый медицинский центр мирового уровня заработал в Ленобласти. Именно там, в частности, совершаются большие открытия.

Фото, видео: Сайт Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации council.gov.ru; 5-tv.ru

В конечном счете все научные открытия направлены на достижение одной единственной цели — чтобы человек мог жить безопаснее, проще и дольше. По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит чуть более 73 лет. Не за горами «психологический рубеж» в 80 лет.

В условиях непредсказуемости санкций со стороны Запада «медицинский суверенитет» — это вопрос государственной важности.
Причем необязательно он должен решаться за счет только федерального бюджета.

Под Петербургом построен крупнейший в России частный медицинский центр, настоящий «город докторов», где будут принимать пациентов в том числе и по ОМС. Как узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов импортзаместить отдельные технологии, помогли наработки космических проектов.

Он был здесь, когда даже фундамент еще не залили. А теперь это — медицинский центр мирового уровня. Инженер-строитель Александр Маюн, знающий каждый уголок комплекса, теперь надеется на помощь врачей клиники.

«Сейчас я заканчиваю предоперационные обследования, сдаю здесь анализы. Такого масштаба точно нигде нет. За время работы над этим проектом мне удалось побывать не в одной клинике, познакомиться с коллегами, посмотреть, и я думаю, такого точно нигде нет», — отметил мужчина.

На площади в 30,5 гектаров — настоящий город. Многопрофильный мед-центр, лаборатория, онкологический корпус — все это клиника высоких технологий «Белоостров». Эталон диагностики и лечения в масштабах всей страны задавать будут здесь. Ничего подобного прежде на частные средства в России не создавали. Подробности — в репортаже.

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