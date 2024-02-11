«Летающие» драконы и гигантские арки: как в Москве отмечают китайский Новый год

И на что горожанам стоит обратить особое внимание?

Китайский Новый год в 2024-м впервые широко отметят в Москве в честь 75-летия со дня установления китайско-российских дипломатических отношений. Центр города — Тверская площадь и Тверской бульвар, Новый Арбат и Камергерский переулок — превратится в «праздничный Пекин».

Его украсят специальными декорациями, а также разместят там фестивальные площадки. Гостей ждут и в Московском зоопарке — например, посмотреть на один из символов Китая — больших панд.

Корреспондент 5-tv.ru запечатлел, как выглядят торжества на китайский Новый год. Сразу бросается в глаза тот факт, что красочная иллюминация, гигантские надувные драконы и световые арки не оставили москвичей равнодушными.

Горожане активно снимают как активности вокруг, так и самих себя. Фестиваль, посвященный году Деревянного Дракона, продлится до 18 февраля.

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