Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 588 0

Несмотря на широкий жест и перелет в девять без малого тысяч километров, младшему наследнику короля не предоставили даже комнаты в Букингемском дворце. Он спал в отеле.

Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Визит британского принца Гарри в Лондон вызвал бурные обсуждения в прессе и в сети. Как только он узнал, что отцу, королю Карлу III, диагностировали онкологическое заболевание (рак простаты), он тут же помчался домой из солнечного Лос-Анджелеса. Пролетел почти девять тысяч километров и провел 45 минут с папой. После встречи с сыном монарх и его жена Камилла направились в Букингемский дворец, а оттуда — в Сандрингем, графство Норфолк. Об этом сообщается в материале Daily Mail.

Предполагается, что Гарри не виделся с братом Уильямом и невесткой Кейт Миддлтон. Последняя в данный момент восстанавливается после операции на брюшной полости, точные детали которой не разглашаются. Места для ночевки в Букингемском дворце ему не нашли, снял себе номер в отеле. Так и прошел визит принца на родину. Первый после похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

На следующий день Гарри поехал к жене Меган Маркл и детям. Еще девять тысяч километров. И это возмутило… Нет, не фанатов семейных разборок в королевской семье. А защитников природы! По их мнению, за прихотью принца остался огромный экологический след, нанесен серьезный урон. Лететь через океан на 45-минутную встречу с папой, полагают они, слишком расточительно.

«Гарри не может быть борцом за экологию, раз потратил тонну топлива на путешествие, которое длилось 24 часа!»

«Полет, который мог бы быть звонком в Zoom» — пишут комментаторы в сети.

Как отметили авторы гневных постов, принц Гарри прежде призывал общественность как можно реже летать самолетами. А теперь вот сам тратит ресурсы Земли и ухудшает экологию внезапными широкими жестами мелодраматического толка. Хейтеры назвали наследника лицемером.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, какой важный совет дал принцу Гарри больной раком отец.

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