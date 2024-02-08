Одна просьба: больной раком Карл III дал важный совет принцу Гарри

Монарх был тронут внезапным воссоединением с младшим сыном и решил воспользоваться моментом.

Больной раком Карл III был очень тронут воссоединением с младшим сыном принцем Гарри и не смог отпустить его без одного совета, сообщил королевский эксперт Иэн Тернер в беседе с телеканалом Fox News.

«Может ли это быть началом примирения? Сейчас об этом можно говорить только в теории, но Карл хочет вернуть Гарри. Он сказал ему навести мосты с Уильямом», — заявил Тернер.

Другой же королевский биограф и вовсе уверен — диагностированная у монарха болезнь многое изменит в жизни как самого Карла III, так и его семьи. Как отметил Кристофер Андерсен, сейчас происходит важнейший момент в истории. А именно принц Гарри и принц Уильям забудут про свои разногласия, чтобы не волновать папу. Приезд Гарри, по его словам, может способствовать улучшению отношений в королевской семье. Общая беда может помочь им объединиться.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его супруга Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре, где и обоснавалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Карл III победить онкологию.