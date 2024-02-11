Фонари, драконы и еда: как москвичи отмечают Китайский Новый год

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 50 0

В Москве отпраздновали второй день Китайского Нового года

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Чем удивляют жителей столицы на фестивале в 2024 году?

Китайский Новый год в Москве уже отмечают второй день. Праздник состоялся в ночь на 10 февраля. В честь 75-летия со дня установления китайско-российских дипломатических отношений в нашей столице организовали фестиваль. Как в Москве отмечают праздник показывает 5-tv.ru.

Центр российской столицы засветился иными цветами, которые погружают москвичей в атмосферу КНР. Улицы украшены китайскими драконами, поздравляющими табличками, а над головами горожан развешаны фонарики. С любыми декорациями каждый желающий может сфотографироваться.

Вместе с тем москвичам предлагается насладиться традиционными блюдами. Многие из них специально в Китае готовят к Новому году. Успеть попробовать китайскую еду на фестивале в Москве можно до 18 февраля.

Ранее 5-tv.ru опубликовал китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Мы рассказали, на что следует обратить внимание в ближайшие семь дней.

-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

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