Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

На что следует обратить внимание на новой неделе?
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя начинается очень бодро: с одного из немногих ярких и потенциально продуктивных дней февраля. Если что-то планировать большое, присмотритесь к понедельнику. Остальные дни больше подходят для рутинных дел. А в воскресенье остерегайтесь происшествий связанных с водой.
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Понедельник, 12 февраля 2024 года
День Огненной Лошади. Очень благоприятный день, исключительно хорош для большинства дел, начала больших процессов, перелетов, переездов, старта проектов, инвестиций и всего что вы считаете важным.
Если воспользоваться энергиями этого дня, высока вероятность, что в течении 2-4 месяцев вы получите приятный финансовый бонус.
Совет дня: чрезмерность в большем. Продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том что для вас важно.
Вторник, 13 февраля 2024 года
День Огненной Козы. Нейтральный день, годится для переговоров, хорош для планирования, отдыха, решения романтических вопросов. Большого и важного на него назначать не следует. Структура «белый тигр в действии» не сулит ничего хорошего кроме конфликтов и серьезных разногласий.
Совет дня: исправление порчи, Вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.
Среда, 14 февраля 2024 года
День Каменной Обезьяны. Особенно нехорош для главы семейства. Слишком большая активность в этот день может принести юридические неприятности и слухи в долгосрочной перспективе. И структура «генерал бежит из дворца» совершенно не дает надежды на благоприятное течение энергий.
Совет дня: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям
Четверг, 15 февраля 2024 года
День Земляного Петуха. Ни для чего важного этот день лучше не использовать, обладая смазанными и серыми характеристиками, он не сможет дать поддержки важным делам.
Велик риск допустить ошибки во время активных действий. Однако благодаря присутствию благоприятных звезд есть надежда на благоприятное завершение дел.
Совет дня: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.
Пятница, 16 февраля 2024 года
День Стальной Собаки. Не следует вступать в брак, закладывать фундамент или начинать большое дело в такой день. Он дает трудности в понимании между людьми и препятствия в пути. Лучше в такой день заниматься рутинными делами.
Совет дня: Вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.
Суббота, 17 февраля 2024 года
День Стальной Свиньи. День годится для рутины и сбора долгов. Хорошо в такой день сходить на свидание и посвятить его романтике. Он отлично подойдет для отдыха. Свинья любит тигра и энергии дня будут идти медленно и слаженно.
Совет дня: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.
Воскресенье, 18 февраля 2024 года
День Водной Крысы. Умеренный день, подойдет для инвестиций, подписания контарктов, переговоров — но не для дел первого уровня важности. Есть риск водных происшествий в этот день, поэтому будьте бдительны.
Совет дня: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея.
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