Еще один взрыв прогремел в Элисте
«112»: новое взрывное устройство сработало в Элисте в частном доме
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
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Что сейчас происходит на месте ЧП? Есть ли пострадавшие?
Появилась информация о новом взрыве, прогремевшем в Элисте. Сработало еще одно неустановленное детонированное устройство, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на анонимный источник.
В сообщении говорится, что инцидент произошел в частном доме на Родниковой улице. Трое стражей порядка, работавших на месте после первого ЧП, получили ранения и были срочно госпитализированы.
Накануне стало известно, что в Элисте прогремел взрыв на цокольном этаже в здании, где находится образовательный центр, в котором специалисты проводят психологические консультации. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали.
СК уже возбудил уголовное дело. По версии следствия, взрыв мог устроить 29-летний мужчина, состоявший на учете в психо-неврологическом диспансере.
По предварительным данным, подозреваемый посетил центр по оказанию психологической помощи в качестве пациента, а после осуществил взрыв, в результате чего скончался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте.
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