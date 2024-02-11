«Почему-то не узнают»: Елизавета Базыкина пожаловалась на холодность поклонников

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 31 0

Актриса Елизавета Базыкина призналась, что ее не узнают на публике

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда сериалов не скрывает своей досады.

Актриса Елизавета Базыкина, прославившаяся благодаря своей роли в популярном сериале, посетила презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. На звездном мероприятии молодая артистка пообщалась с корреспондентом 5-tv.ru и призналась, что даже при большой известности нашумевшего проекта, ее не узнают на публике.

Елизавета подчеркнула: она никак не успела изменить свою внешность после завершения съемок. Однако все же с особым вниманием в повседневной жизни девушка практически не сталкивалась.

«Несмотря на то, что я хожу с теми же волосами, я не поменяла вес. Крашусь иногда больше, поярче, иногда как-то менее ярко. Но все равно почему-то не узнают», — поделилась Базыкина.

Хотя в Сети артистка действительно популярна — ее аккаунт насчитывает 455 тысяч подписчиков, а фотографии набирают вплоть до 50 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Биковичу дали важный совет после ухода из «Белого лотоса».

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