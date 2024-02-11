Девушка пропала после проигрыша на спортивных соревнованиях в Каспийске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 52 0

Полиция, МЧС и волонтеры ищут пропавшую.

Девушка пропала после проигрыша на спортивных соревнованиях в Каспийске

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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В Каспийске пропала 22-летняя девушка. Она впервые проиграла на спортивных соревнованиях за всю свою карьеру. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на МВД Дагестана.

«В 4:45 в дежурную часть полиции поступило сообщение от 43-летней жительницы Северной Осетии — Алании о том, что ее 22-летняя дочь, студентка Ростовского юридического ВУЗа, накануне вечером в Каспийске, вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и не вернулась. Местонахождение ее не известно», — сказано в сообщении ведомства.

Telegram-канал «Криминальная хроника Дагестана» сообщил, что девушка приехала на соревнования и впервые в жизни потерпела поражение. Из-за этого она очень сильно переживала. Пропавшая оставила телефон дома и ушла в неизвестно направлении.

МВД отметило, что в последний раз девушку видели на берегу моря. Очевидцы сообщили, что заметили спортсменку по пояс стоящую в воде. Кто-то говорит, что видел, как она села в машину на дороге около моря.

МЧС Дагестана и волонтеры также подключились к поискам пропавшей. Известно, что девушка была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и белые кроссовки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Турции пропала российская туристка.

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Девушка пропала после проигрыша на спортивных соревнованиях в Каспийске

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