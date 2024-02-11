Больно и страшно: названа причина смерти звезды сериала «Дикая роза» Ренаты Флорес

Последние годы жизни актриса провела в доме престарелых.

Звезда сериала «Дикая роза» Рената Флорес скончалась от онкологического заболевания. Об этом сообщил актер, режиссер и продюсер Хорхе Ортис де Пинедо в личном блоге.

«Ее забрал рак… Такой я ее и запомню: с растрепанной прической и в рваных чулках», — написал артист.

Он не уточнил, о какой форме рака идет речь. Актриса скончалась 9 февраля в Мехико в возрасте 74-х лет.

Российскому зрителю Флорес была известна по роли злой служанки Леопольдины из «Дикой Розы», в которой она снималась с известной Вероникой Кастро. Всего на ее счету около 30 сериалов и фильмов, в том числе «Море любви» и «Моя дорогая Изабель».

В 2020 году стало известно, что актриса живет на улице. После этого ее поселили в доме престарелых, в котором она и провела последние годы жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер болевший раком футболист «Амкала» Никита Куриленко, более известный как Финито.