«Кайфовать»: Хакамада раскрыла способ быстро выздороветь

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 24 0

Точного определения такому методы лечения телеведущая еще не нашла.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирина Хакамада отключает телефон и отказывается от дел во время болезни

Телеведущая Ирина Хакамада во время болезни полностью отказывается от привычного ритма жизни и позволяет себе несколько дней ничего не делать. Своим способом восстановления она поделилась в беседе с 5-tv.ru на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

По словам Хакамады, когда она заболевает, ей помогает полный отказ от обязательств. Она старается спать, отключать телефон и проводить время за просмотром сериалов.

«Есть один только способ: пять дней спать, ничего не делать и кайфовать от того, что у тебя нет обязательств. Вырубить телефон и тупить под сериалы — выздоровеете очень быстро», — рассказала Хакамада.

На вопрос, можно ли назвать такой подход социальным детоксом, она ответила, что не знает точного определения. Однако телеведущая считает главным в процессе восстановлении именно выход из привычной суеты.

«В любом случае нужно просто выйти из суеты и спокойно болеть. И главное — получать от болезни удовольствие: я болею, я слабая, у меня все болит, кайф. Я ничем никому не обязана. И боль уходит», — объяснила она.

Хакамада также рассказала, что возможность полностью отключиться от дел старается устраивать не только во время болезни. По ее словам, она делает это примерно раз в неделю, чаще всего выбирая для такого отдыха субботу и воскресенье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
Путин пока не выбрал состав группы для переговоров с США и Украиной
13:30
«Кайфовать»: Хакамада раскрыла способ быстро выздороветь
13:15
Занимал у знакомых: убитый вебкамщицей в Москве парень увлекался ставками
13:09
«Словно была пьяна»: женщина впала в кому из-за лечения клюквенным соком
12:55
Выжившая после смертной казни американка начала ходить и разговаривать
12:54
Прикид для плевка в душу: Крида осудили за оскорбление памяти жертв Великой Отечественной войны

Сейчас читают

Вебкам-модель в Москве пригласила экс-возлюбленного в квартиру перед убийством — видео
«Дайте полечиться»: дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии здоровья матери
Запахи под запретом: Караулова раскрыла свою необычную привычку
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео