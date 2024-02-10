«Не терял надежды»: умер болевший раком футболист «Амкала» Куриленко

Он с марта 2023 года боролся с онкологией.

Игрок медиафутбольной команды «Амкал» и блогер Финито (настоящее имя — Никита Куриленко — Прим. ред.) умер на 32-м году жизни. Об этом сообщила супруга спортсмена в Telegram-канале.

«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа», — написала жена блогера.

Финито с марта 2023 года боролся с раком крови. Блогеру даже пересадили стволовые клетки костного мозга — донором стал его брат.

В апреле у игрока «Амкала» началась ремиссия, однако рецидив случился в январе 2024-го. При этом 9 февраля у Финито диагностировали пневмонию.

Блогер известен своими выступлениями за «Амкал». Также он снимал видео для YouTube по видеоиграм FIFA и Football Manager.

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