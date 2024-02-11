Появилась фотография устроившего взрыв в Элисте мужчины

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 56 0

Что известно о 28-летнем местном жителе?

Появилась фотография устроившего взрыв в Элисте мужчины

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Фотография мужчины, который устроил взрыв в Элисте, появилась в распоряжении 5-tv.ru. Это 28-летний Сергей Данилов.

По данным следствия, вечером 10 февраля житель Элисты, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. У него возник конфликт с сотрудником, во время которого мужчина привел в действие неизвестное взрывное устройство.

Сам клиент центра погиб, а работник и его родственник получили тяжелые ранения. Их оперативно госпитализировали.

После этого при обыске в жилище Данилова сдетонировало неустановленное взрывное устройство. В итоге получили ранения трое силовиков — их доставили в больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое пострадавших при взрывах в Элисте находятся в тяжелом состоянии.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

21:11
Величие природы: завораживающие кадры извержения вулкана в Исландии
20:56
Зеркало души: как цвет глаз влияет на характер человека?
20:49
«Ослушался приказа»: Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина
20:41
«Мне нравится, когда мы с папой болтаем»: подросший сын Шепелева появился на шоу
20:27
Больно и страшно: названа причина смерти звезды сериала «Дикая роза» Ренаты Флорес
20:18
Бойцы Росгвардии сделали кавер на песню ST «Дай ему сил»

Сейчас читают

Не только алкоголь: три безобидные привычки, которые разрушат печень
Накипело: какие требования Зеленский выдвинул к новому главкому ВСУ Сырскому
Голос ее роли «украла» Гурченко, карьеру оборвала пощечина, а жизнь — алкоголь: трагедия Ольги Бган
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса