Что происходит? Главу Пентагона Остина снова экстренно госпитализировали

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 32 0

Главу Пентагона Остина снова экстренно госпитализировали

Что происходит? Главу Пентагона Остина снова экстренно госпитализировали

Фото: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС

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Чиновника уже доставили в центр Уолтера Рида для обследования.

Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован с подозрением на проблемы с мочевым пузырем. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В настоящий момент министр сохраняет функции и продолжает выполнять обязанности», — сказал он.

Чиновника доставили в центр Уолтера Рида «для обследования из-за симптомов, указывающих на появившиеся проблемы с мочевым пузырем». О госпитализации Остина доложено заместителю министра обороны Кэтлин Хикс и председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и Конгрессу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Остин признал неправоту из-за тайной госпитализации. Министр также отметил, что должен был сообщить о серьезном диагнозе своей команде и американцам.

Остин извинился перед коллегами и гражданами США. В начале января он перенес операцию по лечению рака простаты.

Уточнялось, что глава Пентагона был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей. Она возникла после хирургического вмешательства из-за рака простаты. 

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