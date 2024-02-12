Страшная трагедия: футболиста убило молнией прямо во время матча

Инцидент произошел на 15-й минуте игры.

Футболист клуба «Персикас Субанга» погиб от удара молнии во время товарищеского матча в Индонезии. Об этом сообщил местный телеканал ASTV.

Игра Третьей лиги проходила в городе Бандунге, во время нее в поле ударила молния. По данным портала VoiID, она поразила игрока на 15-й минуте матча.

Первая молния, которая попала в поле, не нанесла никому травм, вторая же привела к трагедии. Она попала в 30-летнего игрока «Субанги» — мужчину экстренно госпитализировали, но он умер в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла в результате удара молнии в Свердловской области. Все произошло недалеко от города Лесной, когда 30-летняя жительница Москвы со своей сестрой решила прогуляться по «тропе здоровья».

Но прогулку омрачила погода — внезапно начался сильный ливень с грозой. Женщины спрятались под деревом: от удара молнии сестра погибшей тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива.