Дело возбуждено после отравления более 20 человек в Приморье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Результаты опроса пострадавших показали, что все они посещали одно и то же кафе.

Дело возбуждено после отравления более 20 человек в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Уголовное дело возбудили в Дальнореченске Приморского края после отравления 22 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Результаты опроса пострадавших показали, что все они посещали одно и то же кафе, расположенное на улице Ленина. Следователи уже выехали на место происшествия и провели осмотр.

Правоохранители выявили несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции и оказание услуг в сфере быстрого питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работу кафе в дагестанском селе Дылым приостановили после того, как там отравились 35 человек, в том числе 25 детей. Предварительная причина — майонез, который использовался в бургерах и пицце.

Этот продукт персонал кафе производит сам. Во время технического процесса, как отмечается, грубо нарушались требования хранения ингредиентов. 

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Дело возбуждено после отравления более 20 человек в Приморье

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