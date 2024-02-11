В Дагестане закрыли кафе после массового отравления

Работу кафе в дагестанском селе Дылым приостановили после того, как там отравились 35 человек, в том числе 25 детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

«Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Предварительная причина — майонез, который использовался в бургерах и пицце. Этот продукт персонал кафе производит сам.

Во время технического процесса, как отмечается, грубо нарушались требования хранения ингредиентов. Это могло спровоцировать появление сальмонеллеза — из-за него появляются тошнота, повышенная температура, боль в животе и рвота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане девять человек отравились угарным газом.