В Дагестане закрыли кафе после массового отравления
Специалисты проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Работу кафе в дагестанском селе Дылым приостановили после того, как там отравились 35 человек, в том числе 25 детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
«Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительная причина — майонез, который использовался в бургерах и пицце. Этот продукт персонал кафе производит сам.
Во время технического процесса, как отмечается, грубо нарушались требования хранения ингредиентов. Это могло спровоцировать появление сальмонеллеза — из-за него появляются тошнота, повышенная температура, боль в животе и рвота.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане девять человек отравились угарным газом.
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