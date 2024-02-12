Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» вывезли на площадку Байконура

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

В какой день планируется провести запуск?

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» вывезли на площадку Байконура

Фото: Роскосмос / roscosmos.ru

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На стартовую площадку космодрома Баконур вывезли ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Ракету космического назначения „Союз-2.1а“ с грузовым кораблем „Прогресс МС-26“ транспортировали на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур», — говорится в сообщении.

После того, как ракету установили в вертикальном положении на комплексе, специалисты продолжили готовить ее к пуску. Отмечается, что старт корабля «Прогресс МС-26» будет производиться 15 февраля в 06:26 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракету-носитель со спутником Минобороны запустили с космодрома Плесецк.

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