СМИ узнали о секретном клубе глав крупнейших банков Европы
FT: прошла секретная встреча 40 самых влиятельных представителей банков Европы
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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Он был основан в 1950 году с определенной целью. При этом сайта у организации нет, а темы встреч не протоколируются.
Трехдневная встреча 40 самых влиятельных представителей банков Европы прошла в Цюрихе в конце октября 2023 года. Об этом сообщает Financial Times.
Организатором встречи выступил влиятельный, но малоизвестный «Международный институт банковских исследований» (IIEB). В ней приняли участие члены очень секретного клуба для европейских финансистов, в котором осуществляются контакты глав банков с президентами, королями, премьерами и представителями Центробанков.
Отмечается, что клуб IIEB был основан в 1950 году в Париже. Цель его создания — предоставить возможность главам крупнейших европейских банков обсуждать сделки по слиянию и поглощению, а вместе с тем и формированию глобальной политики. Члены клуба встречаются в роскошных отелях и дворцах.
Сайта у IIEB нет, темы встреч не протоколируются. Участникам рекомендуется не раскрывать о том, что обсуждается на таких заседаниях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономика ЕС находится в стагнации из-за отказа от энергоресурсов России. В Европе уже несколько кварталов подряд фиксируются околонулевые темпы рост ВВП.
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