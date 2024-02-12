«Посадили на сухой паек»: как Евросоюз привел экономику в состояние стагнации

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Логвинов: экономика ЕС находится в стагнации из-за отказа от энергоресурсов РФ

«Посадили на сухой паек»: как Евросоюз привел экономику в состояние стагнации

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Европе уже несколько кварталов подряд фиксируются околонулевые темпы рост ВВП.

Отказ Евросоюза от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации ее экономики. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости.

«После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на „сухой паек“. С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации», — сказал он.

Так, околонулевые темпы роста ВВП фиксируются уже несколько кварталов подряд в ЕС. Рост по итогам 2023 года ожидается на уровне 0,6%. Германия — крупнейшая европейская экономика — ушла в минус. Взлет цен на энергоносители привел к высокой инфляции в еврозоне, которая еще в октябре 2022-го достигала рекордного показателя в 10,6%. В результате упали реальные доходы населения и просел потребительский спрос.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова поставлять в Европу газ разными маршрутами.

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