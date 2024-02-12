Зерно раздора: польские фермеры не пропускают украинские фуры через границу

Польские фермеры перекрыли путь украинскому зерну. На границе с соседом скопилось уже почти 1,5 тысячи грузовиков. Тех, кто все-таки осмелился въехать на контрольно-пропускной пункт не просто разворачивают, но и показательно уничтожают нежелательный груз. Диппредставительство Украины уже обратилось в полицию с требованием найти виновных. Почему аграрии так яростно защищают границы, разобрался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

На пункте пропуска Дорохуск ультраправые активисты все громче заявляют о себе. Украинские дальнобойщики даже не вмешиваются.

«Пойдем, посмотрим, что будет дальше. Как видите, зерно рассыпано, дорога перекрыта. На самом деле, нет никаких шансов, что мы переедем на другую сторону здесь. Пропускаются только цистерны с топливом, гуманитарная помощь, то есть, собственно, как и каждый раз», —передает с места корреспондент.

Контейнеры вскрывают болгарками и высыпают зерно на дорогу. И все это прямо на глазах полиции, которая молча наблюдает и не вмешивается. Все понимают — фермеры на взводе их лучше не трогать

«Мы ждали руководство, но никого нет, никто не хочет говорить с нами. Зерно продолжает поступать в страну, тоже. Это не просто транзит. Наша таможня прикрывается документами, что это идет в Литву. Но это не так», — рассказывает участник протестов.

Один грузовик, автобус и легковушка в час — именно такое количество машин польские фермеры планируют пропускать через границу с Украиной.

Вся Европа в черном дыму крестьянского бунта. Нечестная конкуренция со странами, не входящими в ЕС, засуха, ливни. А еще цены на топливо и удобрения растут, тогда как доходы аграриев резко падают. Зеленая политика Евросоюза обесценила труд фермеров, и сделала их продукцию дороже, по сравнению с украинской.

«Фермеры вышли на улицы, чтобы показать, что они не готовы к тому, чтобы их покупали за зарплату, за субсидии, что они не позволят сровнять с землей свои поля, и что им не придется завозить продовольствие из стран, где оно низкого качества по цене золота», — отмечает президент Национальной платформы в защиту транспорта Мануэль Эрнандес.

«Если парламентарии и правительство не выполняют свои обязательства в отношении нас, работающих людей, то, согласно закону, который диктует демократия, вы можете выйти на улицы и провести демонстрации», — считает окружной председатель Баварской ассоциации фермеров Юрген Дирауфф.

В минувшие выходные молдавские фермеры перекрывали КПП на границе с Румынией. В Испании и Италии — колонны сельхозтехники колесили по городам, мешая движению. В Британии протестующие, недовольные беспошлинным ввозом зерна с Украины, так же обещают продолжить акции с медленным проездом тракторов.

«Сейчас мы хотим показать нашу четкую позицию, что мы не позволим никому творить с нами что угодно», — заявляет фермер Юрген Нидерманн.

«Когда я смотрю на присутствующих здесь, в последние несколько недель их приравнивают к сторонникам правых партий. Нет, я не вижу здесь ни одного правого, я не вижу никого, кто бы устраивал здесь беспорядки, это все мирные протесты», — отмечает подрядчик по лесозаготовкам Франк Деннерляйн

Тем не менее, 31 января Еврокомиссия предложила еще на один год освободить украинские товары от таможенных пошлин, вопреки позиции стран Центральной Европы, включая Польшу. Рекомендацию должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.