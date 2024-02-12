WhatsApp* запустит функцию «Избранное» для быстрых вызовов контактам
Когда пользователи смогут начать пользоваться обновлением?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ
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Разработчики WhatsApp* анонсировали новую функцию для пользователей мессенджера. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Ожидается, что в мессенджер внедрят функцию «Избранное», которая позволит пользователям добавлять туда контакты и быстро находить их для звонка. Таким образом, как отмечают разработчики, в мессенджере получится «расставлять приоритеты при разговорах».
Новая функция находится в разработке. Как обещают представители WhatsApp, она появится уже в следующем обновлении мессенджера.
Ранее 5-tv.ru предупреждал, что мессенджер WhatsApp имеет функцию демонстрации экрана во время видеозвонка — этим пользуются мошенники. Злоумышленник может узнать о банковских приложениях жертвы, аккаунтах в соцсетях, а также увидеть историю заказов.
* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны
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