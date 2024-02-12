Секретный отчет: на Западе массово закрыли допинг-дела против россиян

Информация была получена из конфиденциального документа WADA.

Свыше 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории, закрыли без вынесения обвинений. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Данные были получены из конфиденциального отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Было зарегистрировано 834 возможных случая нарушения, при этом 409 дел закрыли безрезультатно.

При этом еще по 145 случаям расследование продолжается в настоящее время. По состоянию на ноябрь 2023 года агентство вынесло решения по 282 делам.

Ранее 5-tv.ru писал, что российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение вынес Спортивный арбитражный суд.

Уточняется, что срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Допинг-скандал с участием Валиевой прогремел в 2021 году во время Олимпийских игр в Пекине - лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин.