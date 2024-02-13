Выставил на мороз: почему Карл III уделил лишь полчаса на встречу с принцем Гарри

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23 0

Sun: встреча принца Гарри и Карла III длилась полчаса из-за рекомендации врачей

Выставил на мороз: почему Карл III уделил лишь полчаса на встречу с принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Robert Schmiegelt

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Наследник монарха, узнав о его недуге, перелетел океан, но через день вынужден был вернуться в США к жене Меган Маркл и детям.

Британский принц Гарри провел всего полчаса с больным раком отцом, королем Карлом III, во время своего визита в Лондон. Об этом пишет издание The Sun.

Причина столь короткой встречи кроется вовсе не в напряженных отношениях между принцем и его монаршими родственниками. Как известно, узнав о диагнозе папы, он тут же сел в самолет и отправился на родину - это произошло 6 февраля.

Через день он уже летел обратно в США к жене Меган Маркл и детям. Принц Гарри приехал к дому короля в сопровождении полицейских и менее чем через час покинул его.

Инсайдеры говорили о 45 минутах, но, как выяснилось, отец и сын общались не более получаса. Британский журналист Роберт Джобсон предположил, что медики не рекомендовали монарху перегружать организм, потому и встреча была такой короткой.

Он проходит курс лечения от тяжелого недуга и, очевидно, чувствует себя не очень хорошо. О диагнозе Карла III — раке простаты — стало известно 5 февраля.

На неопределенный срок король отошел от дел, пока он не может выполнять свои обязанности. Часть нагрузки взял на себя старший сын — принц Уильям.

Его жена Кейт Миддлтон, к слову, сама сейчас восстанавливается после операции на брюшной полости. О ее проблемах со здоровьем представители королевской семьи не распространяются.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит с Кейт Миддлтон после операции.

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