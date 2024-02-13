«Партнеры» лезут: зачем Россия привлечет Ту-142 к патрулированию Севморпути

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

«Известия»: к работе на Северном морском пути планируется привлекать Ту-142

«Партнеры» лезут: зачем Россия привлечет Ту-142 к патрулированию Севморпути

Фото: Пименов Роман / ТАСС

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Перекрывать весь маршрут без совершения посадки воздушное судно сможет благодаря дальности полета и возможности дозаправки.

Ту-142 из состава авиации Северного флота планируется привлекать к работе на Северном морском пути. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Самолет может работать с баз на Кольском полуострове, в Вологде, спокойно покрывать огромные просторы Северного Ледовитого океана и своей аппаратурой наблюдать любую деятельность на Северном морском пути. Это нужно, потому что „партнеры“ из недружественных стран активно пытаются туда лезть», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Перекрывать весь маршрут без совершения посадки воздушное судно сможет благодаря дальности полета и возможности дозаправки. Прямое предназначение Ту-142 — поиск атомных субмарин потенциального противника.

Но, отмечают эксперты, при необходимости они смогут использоваться для поисково-спасательных операций, рассказали эксперты. Ту-142 также позволят обеспечить эффективный контроль над акваторией, считает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Северный морской путь, который называют одним из самых перспективных транспортных маршрутов Евразии, установил исторический рекорд по грузоперевозкам — 35 миллионов тонн за год.

Это в пять раз больше, чем лучший результат во времена Советского Союза и намного больше, чем антирекорд, установленный в конце 1990-х.

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