Перспективное направление: Северный морской путь установил исторический рекорд

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Северный морской путь установил исторический рекорд

Фото, видео: Майстерман Семен / ТАСС; 5-tv.ru

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Он в пять раз больше, чем лучший результат во времена СССР.

Северный морской путь, который называют одним из самых перспективных транспортных маршрутов Евразии, установил исторический рекорд по грузоперевозкам — 35 миллионов тонн за год! Это в пять раз больше, чем лучший результат во времена Советского союза и намного больше, чем антирекорд, установленный в конце 1990-х.

О достижении рекордной отметки официально объявили после захода в мурманский порт дизель-электрохода «Талнах» с очередной партией груза.

«Последние две навигации стали рекордные по количеству судозаходов в Дудинку, повышенный грузопоток обусловлен реализацией крупных проектов. Я считаю, за СМП будущее», — рассказал заместитель директора — руководитель судоходного подразделения Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК Норильский никель» Вадим Лактионов.

Таким образом, Россия продолжает укреплять свой статус ведущей арктической державы. Постоянно развивая транспортную и береговую инфраструктуру, внедряя отечественные технологии и обновляя ледокольный флот.

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