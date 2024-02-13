Выброс пепла высотой три километра зафиксировали на курильском вулкане Эбеко

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Что известно об этой ситуации?

Выброс пепла высотой три километра зафиксировали на курильском вулкане Эбеко

Фото: Telegram / Официальный канал ГУ МЧС России по Сахалинской области / info65mchs

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Зафиксирован пепловый выброс высотой три километра на вулкане Эбеко. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

«13 февраля 2024 года, 12:06, Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около трех тысяч метров над уровнем моря», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Исландии на полуострове Рейкьянес уже который месяц бушует вулкан. Лава дошла до города Гриндавик, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.

Ученые назвали этот случай самым серьезным в этой местности за последние полвека. Насколько стихийное бедствие ужасно, настолько оно и прекрасно, как можно сделать вывод по множеству кадров.

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