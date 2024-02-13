Пир во время чумы: знаменитый карнавал в Бразилии прошел на фоне вспышки лихорадки денге

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Знаменитый карнавал в Бразилии прошел на фоне вспышки лихорадки денге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Znidar; 5-tv.ru

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Ситуация может обернуться новой эпидемией, ведь в страну съехались тысячи туристов.

Зажигательные танцы охватили Бразилию. Там сейчас в самом разгаре знаменитый карнавал. Сегодня самая зрелищная часть, когда к уличным шествиям присоединяются лучшие в стране школы самбы, и каждая из них пытается превзойти конкурентов — поэтому, чем ярче костюмы и больше перьев, тем лучше.

В этом году, впервые после пандемии, карнавал проводят с прежним размахом. В страну приехали тысячи туристов. Вот только ситуация может обернуться новой эпидемией — праздник проходит на фоне вспышки лихорадки Дэнге. Это смертельная инфекция, которую переносят комары. И только с начала года в Бразилии заболели десять тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем на самом деле опасна смертельная Аляскинская оспа, от которой уже начали умирать люди. Ученые предупреждают — переносчиками могут быть бездомные кошки.

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