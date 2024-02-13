«Новый уровень комфорта»: в России запустят онлайн-сервис для открытия бизнеса

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Правительство РФ запустит в марте комплексный онлайн-сервис для открытия бизнеса

«Новый уровень комфорта»: в России запустят онлайн-сервис для открытия бизнеса

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Эксперимент продлится ровно год, до 1 марта 2025 года.

Правительство России запускает в экспериментальном режиме комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». Об этом сообщила пресс-служба кабмина, который подписал соответствующее постановление.

Отмечается, что одна из услуг позволит предпринимателю зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. Новый сервис упростит процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий за счет использования единой биометрической системы, с помощью который заявитель сможет подтвердить личность.

«Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько кликов», — подчеркнул зампредседателя кабмина, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Сервис заработает с 1 марта, его экспериментальное функционирование будет длиться ровно год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне остаются без денег после торговли на маркетплейсах. Многие так называемые «наставники» умалчивают про быстро меняющиеся законы онлайн-бизнеса.

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